В Боханском районе 14-летний пассажир мотоцикла серьезно пострадал в аварии

В Боханском районе произошла авария, в которой серьезно пострадал школьник. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, около полуночи 18 июня в селе Тихоновка 18-летний мотоциклист не справился с управлением и съехал с дороги. «Минск» перевернулся, из-за чего пострадал 14-летний пассажир — его экстренно доставили в больницу Иркутска для оказания неотложной помощи.
— Сейчас полицейские проводят всестороннюю проверку. Информация о нарушении пострадавшим подростком комендантского часа, а также о роли родителей в его воспитании передана в отделение по делам несовершеннолетних, — сообщает пресс-служба ведомства.
Примечательно, что четыре месяца назад данный водитель попадал в ДТП, причем вновь по своей вине. Известно, что у него нет ни прав, ни шлема. Районная прокуратура заинтересовалась произошедшим, проверка поставлена на особый контроль.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 26 ДТП с участием водителей автобусов произошло в Иркутске с начала 2025 года.