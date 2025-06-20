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В Боханском районе 14-летний пассажир мотоцикла серьезно пострадал в аварии

Школьника доставили в больницу Иркутска для оказания неотложной помощи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Боханском районе произошла авария, в которой серьезно пострадал школьник. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, около полуночи 18 июня в селе Тихоновка 18-летний мотоциклист не справился с управлением и съехал с дороги. «Минск» перевернулся, из-за чего пострадал 14-летний пассажир — его экстренно доставили в больницу Иркутска для оказания неотложной помощи.

— Сейчас полицейские проводят всестороннюю проверку. Информация о нарушении пострадавшим подростком комендантского часа, а также о роли родителей в его воспитании передана в отделение по делам несовершеннолетних, — сообщает пресс-служба ведомства.

Примечательно, что четыре месяца назад данный водитель попадал в ДТП, причем вновь по своей вине. Известно, что у него нет ни прав, ни шлема. Районная прокуратура заинтересовалась произошедшим, проверка поставлена на особый контроль.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 26 ДТП с участием водителей автобусов произошло в Иркутске с начала 2025 года.