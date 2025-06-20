В Боханском районе 14-летний пассажир мотоцикла серьезно пострадал в аварии

В Боханском районе произошла авария, в которой серьезно пострадал школьник. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, около полуночи 18 июня в селе Тихоновка 18-летний мотоциклист не справился с управлением и съехал с дороги. «Минск» перевернулся, из-за чего пострадал 14-летний пассажир — его экстренно доставили в больницу Иркутска для оказания неотложной помощи.