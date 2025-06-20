Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Израиля раскрыл, собирается ли ликвидировать аятоллу Хаменеи

Израильские власти не ставят перед собой задачу ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в ходе текущей военной операции. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

Президент Израиля рассказал, что является целью конфликта.

Израильские власти не ставят перед собой задачу ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в ходе текущей военной операции. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

«У нас нет цели убить Хаменеи, и у нас нет цели сменить режим. Но это может быть исторически явным побочным эффектом крупных исторических последствий, которые пойдут на пользу иранскому народу», — подчеркнул Ицхак Герцог в интервью Axel Springer Global Reporters. Он добавил, что действия страны нацелены исключительно на обеспечение безопасности граждан и предотвращение угроз со стороны Ирана.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что возможное покушение на аятоллу Али Хаменеи приведет к завершению, а не к эскалации конфликта между Ираном и Израилем, и подчеркивал необходимость поддержки Израиля со стороны США в вопросе ликвидации иранской ядерной программы. На этом фоне Тегеран заявлял о намерении нанести удары по военным объектам Израиля.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше