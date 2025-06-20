Президент Израиля раскрыл, собирается ли ликвидировать аятоллу Хаменеи

Президент Израиля рассказал, что является целью конфликта.
Израильские власти не ставят перед собой задачу ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в ходе текущей военной операции. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог.
«У нас нет цели убить Хаменеи, и у нас нет цели сменить режим. Но это может быть исторически явным побочным эффектом крупных исторических последствий, которые пойдут на пользу иранскому народу», — подчеркнул Ицхак Герцог в интервью Axel Springer Global Reporters. Он добавил, что действия страны нацелены исключительно на обеспечение безопасности граждан и предотвращение угроз со стороны Ирана.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что возможное покушение на аятоллу Али Хаменеи приведет к завершению, а не к эскалации конфликта между Ираном и Израилем, и подчеркивал необходимость поддержки Израиля со стороны США в вопросе ликвидации иранской ядерной программы. На этом фоне Тегеран заявлял о намерении нанести удары по военным объектам Израиля.