Песков раскрыл сроки проведения третьего раунда переговоров России и Украины

Ранее переговоры между Россией и Украиной проходили в два этапа, однако точные даты третьей встречи до сих пор не были определены. На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже сообщал, что согласование даты третьего раунда консультаций находится в процессе и ожидается в ближайшее время.