Песков раскрыл сроки проведения третьего раунда переговоров России и Украины

Песков рассказал, когда начнутся новые переговоры РФ и Украины.
Дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной будет определена на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций», — отметил представитель Кремля. Об этом он заявил в интервью RT.
Ранее переговоры между Россией и Украиной проходили в два этапа, однако точные даты третьей встречи до сих пор не были определены. На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже сообщал, что согласование даты третьего раунда консультаций находится в процессе и ожидается в ближайшее время.