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В Якутии задержан сотрудник учреждения культуры за оправдание терроризма

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Якутска по подозрению в оправдании терроризма.

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Якутска по подозрению в оправдании терроризма. Как сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Саха (Якутия), работник учреждения культуры 1990 года рождения размещал на видеохостинге YouTube материалы, оправдывающие деятельность украинских военизированных формирований, признанных в России террористическими организациями.

Следствие установило, что мужчина целенаправленно зарегистрировал аккаунт на платформе, где просматривал и одобрял контент запрещенных формирований, выражая поддержку их деятельности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием сети Интернет).

«Мужчина умышленно зарегистрировал аккаунт в видеохостинге, просматривал материалы, публикуемые украинскими террористическими формированиями, признавал их деятельность правильной, нуждающейся в поддержке и подражании», — рассказало ведомство.

Ранее сообщалось, что суд в Курске заочно арестовал украинского кондитерского магната по делу о терроризме.