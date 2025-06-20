В Якутии задержан сотрудник учреждения культуры за оправдание терроризма

Следствие установило, что мужчина целенаправленно зарегистрировал аккаунт на платформе, где просматривал и одобрял контент запрещенных формирований, выражая поддержку их деятельности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием сети Интернет).