Полицейский чуть не ударил старушку электрошокером и попал под суд

В полиции Лондона подтвердили, что оба офицера остаются на службе, но исполняют ограниченный круг обязанностей. Также будут изучены действия еще троих сотрудников во время инцидента. При этом Королевская прокурорская служба еще в ноябре 2023 года постановила, что основания для уголовного преследования любого из офицеров отсутствуют.