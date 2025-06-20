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Полицейский чуть не ударил старушку электрошокером и попал под суд

Двум действующим сотрудникам лондонской полиции Великобритании предстоит предстать перед судом по делу о нападении на 90-летнюю чернокожую пенсионерку, страдающую деменцией.

Двум действующим сотрудникам лондонской полиции Великобритании предстоит предстать перед судом по делу о нападении на 90-летнюю чернокожую пенсионерку, страдающую деменцией.

Стражи порядка применили к ней физическое воздействие и электрошокер, информирует Sky News. По сведениям телеканала, происшествие имело место в мае 2023 года.

Сиделка престарелой женщины вызвала полицию, сообщив о ее неспокойном поведении. Прибывший офицер обнаружил старушку с кухонными приборами в руках.

Она проигнорировала требование полицейского убрать предметы, после чего в нее навели лазерный прицел электрошокера и надели наручники. Когда пенсионерка плюнула в сотрудников, на ее голову накинули капюшон, защищающий от слюней. Задержания не последовало.

Внутренняя проверка была начата в июне того же года. Родственники пострадавшей подали жалобу на применение чрезмерной силы и указали, что инцидент носил признаки дискриминации по возрастному, расовому, половому признаку и признаку инвалидности. Однако столичный надзорный орган не усмотрел в действиях полицейских указанных мотивов.

В полиции Лондона подтвердили, что оба офицера остаются на службе, но исполняют ограниченный круг обязанностей. Также будут изучены действия еще троих сотрудников во время инцидента. При этом Королевская прокурорская служба еще в ноябре 2023 года постановила, что основания для уголовного преследования любого из офицеров отсутствуют.

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