Полицейский чуть не ударил старушку электрошокером и попал под суд

Двум действующим сотрудникам лондонской полиции Великобритании предстоит предстать перед судом по делу о нападении на 90-летнюю чернокожую пенсионерку, страдающую деменцией.
Стражи порядка применили к ней физическое воздействие и электрошокер, информирует Sky News. По сведениям телеканала, происшествие имело место в мае 2023 года.
Сиделка престарелой женщины вызвала полицию, сообщив о ее неспокойном поведении. Прибывший офицер обнаружил старушку с кухонными приборами в руках.
Она проигнорировала требование полицейского убрать предметы, после чего в нее навели лазерный прицел электрошокера и надели наручники. Когда пенсионерка плюнула в сотрудников, на ее голову накинули капюшон, защищающий от слюней. Задержания не последовало.
Внутренняя проверка была начата в июне того же года. Родственники пострадавшей подали жалобу на применение чрезмерной силы и указали, что инцидент носил признаки дискриминации по возрастному, расовому, половому признаку и признаку инвалидности. Однако столичный надзорный орган не усмотрел в действиях полицейских указанных мотивов.
В полиции Лондона подтвердили, что оба офицера остаются на службе, но исполняют ограниченный круг обязанностей. Также будут изучены действия еще троих сотрудников во время инцидента. При этом Королевская прокурорская служба еще в ноябре 2023 года постановила, что основания для уголовного преследования любого из офицеров отсутствуют.
Читайте также: В российском городе полицейский покончил с собой в служебном кабинете.