Вице-губернатор Ленобласти найден мёртвым в своём коттедже с огнестрельным ранением: подробности

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования супруге, родным и близким Петрова. Он отметил, что вице-губернатор даже в сложных ситуациях сохранял чувство юмора, умел поддержать коллег и всегда заботился о людях. По словам Дрозденко, Петров был не просто руководителем, а человеком, который умел нести ответственность.