Вице-губернатор Ленобласти найден мёртвым в своём коттедже с огнестрельным ранением: подробности

Умер Игорь Петров — вице-губернатор Ленинградской области. Политик скончался 19 июня на 66-м году жизни, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Петров занимал должность представителя губернатора в Законодательном собрании Ленобласти. В официальном заявлении власти выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного. Подчеркивается, что он много сделал для региона и пользовался заслуженным уважением.
«Выражаем самые искренние соболезнования семье Игоря Викторовича Петрова, его друзьям, коллегам по работе, всем кто знал и любил этого незаурядного человека, большого руководителя, настоящего ленинградца», — отметили в администрации.
В пресс-службе не предоставили информации о причине смерти Петрова. О месте и времени прощания будет объявлено дополнительно.
По информации РБК, предварительной причиной смерти стал несчастный случай. «78.ru» пишет, что тело Петрова в его коттедже в деревне Юкки. По информации источника издания, смерть наступила от огнестрельного ранения. Следов постороннего вмешательства не зафиксировано.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования супруге, родным и близким Петрова. Он отметил, что вице-губернатор даже в сложных ситуациях сохранял чувство юмора, умел поддержать коллег и всегда заботился о людях. По словам Дрозденко, Петров был не просто руководителем, а человеком, который умел нести ответственность.
«Умел поддержать и всегда заботился о людях, с которыми работал, больше, чем просто руководитель. Всегда умел нести ответственность. Скорблю. Соболезную супруге Любови, родным и близким», — написал он в Telegram-канале.
Игорь Петров работал в правительстве Ленинградской области с декабря 2017 года. Сначала он занимал пост первого вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства. В декабре 2024 года он перешел на должность вице-губернатора — представителя губернатора в Заксобрании.
Ранее сообщалось о смерти бывшего губернатора Владимирской области Николая Виноградова. Ему было 78 лет. На этом посту он трудился до февраля 2009 года.