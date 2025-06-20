Школьнику потребовалась экстренная помощь после ДТП в Иркутской области

В Боханском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека, 14-летнему школьнику потребовалась экстренная медицинская помощь. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.
«В селе Тихоновка 18-летний водитель мотоцикла “Минск” не справился с управлением, совершил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства», — рассказали в ГИБДД.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и 14-летний пассажир. Несовершеннолетнего сразу увезли в больницу Иркутска, где врачи оказали ему медицинскую помощь.
Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожной аварии. Также автоинспекторы установили, что водитель четыре месяца назад уже попадал в дорожную аварию по своей вине. Кроме того, у него нет водительских прав. Прокуратура контролирует ход и результаты проверки.
Сейчас пострадавшие находятся в больнице, где медики следят за их состоянием.
Ранее в московском аэропорту полиция задержала россиянина, которого депортировали из США. Его обвиняют в смертельном ДТП, которое произошло в Иркутске в 2017 году.