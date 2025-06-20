Школьнику потребовалась экстренная помощь после ДТП в Иркутской области

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожной аварии. Также автоинспекторы установили, что водитель четыре месяца назад уже попадал в дорожную аварию по своей вине. Кроме того, у него нет водительских прав. Прокуратура контролирует ход и результаты проверки.