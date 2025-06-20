Реактор в Иране поврежден после обстрела Израиля

Спутниковые изображения свидетельствуют о появлении отверстия в куполе реактора. Кроме того, повреждения зафиксированы на нескольких башнях и других объектах, расположенных на территории комплекса, передает издание. Информацию о нанесенном ударе и возникших разрушениях подтвердили как Иран, так и Израиль.