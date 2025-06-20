Реактор в Иране поврежден после обстрела Израиля

Повреждение реактора подтвердили как Иран, так и Израиль.
В результате израильского обстрела в иранском городе Арак был поврежден купол ядерного реактора. Об этом сообщила русская служба BBC.
Спутниковые изображения свидетельствуют о появлении отверстия в куполе реактора. Кроме того, повреждения зафиксированы на нескольких башнях и других объектах, расположенных на территории комплекса, передает издание. Информацию о нанесенном ударе и возникших разрушениях подтвердили как Иран, так и Израиль.
Израиль продолжает наносить удары по объектам иранской ядерной инфраструктуры, в том числе по тяжеловодному реактору «Арак» в городе Хондаб. После атак израильские военные предупреждали о необходимости эвакуации из района реактора, а иранские власти заявили об отсутствии угрозы утечки радиации и призвали международное сообщество осудить действия Израиля.