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Реактор в Иране поврежден после обстрела Израиля

В результате израильского обстрела в иранском городе Арак был поврежден купол ядерного реактора. Об этом сообщила русская служба BBC.

Повреждение реактора подтвердили как Иран, так и Израиль.

В результате израильского обстрела в иранском городе Арак был поврежден купол ядерного реактора. Об этом сообщила русская служба BBC.

Спутниковые изображения свидетельствуют о появлении отверстия в куполе реактора. Кроме того, повреждения зафиксированы на нескольких башнях и других объектах, расположенных на территории комплекса, передает издание. Информацию о нанесенном ударе и возникших разрушениях подтвердили как Иран, так и Израиль.

Израиль продолжает наносить удары по объектам иранской ядерной инфраструктуры, в том числе по тяжеловодному реактору «Арак» в городе Хондаб. После атак израильские военные предупреждали о необходимости эвакуации из района реактора, а иранские власти заявили об отсутствии угрозы утечки радиации и призвали международное сообщество осудить действия Израиля.