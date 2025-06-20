В Тюкалинске задержан подозреваемый в убийстве знакомой

По данным следствия, 43-летний ранее судимый местный житель распивал спиртное со своей знакомой и нанес ей смертельные ножевые ранения. Поводом для преступления, по предварительной информации, стали оскорбления в адрес мужчины. Женщина скончалась от полученных травм на месте ЧП.