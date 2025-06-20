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В Тюкалинске задержан подозреваемый в убийстве знакомой

Мужчина нанес смертельные ножевые ранения при совместном распитии алкоголя.

Источник: РИА "Новости"

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело по факту убийства 51-летней женщины 18 июня. Изрезанное тело потерпевшей обнаружили в частном доме на улице Мичурина в Тюкалинске.

По данным следствия, 43-летний ранее судимый местный житель распивал спиртное со своей знакомой и нанес ей смертельные ножевые ранения. Поводом для преступления, по предварительной информации, стали оскорбления в адрес мужчины. Женщина скончалась от полученных травм на месте ЧП.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следственные органы ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Агрессивному сельчанину грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее «КП Омск» рассказала, что в Турции провели еще одну экспертизу по делу блогера МотоТани.