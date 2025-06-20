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RS: Россия превзошла НАТО по уровню подготовки военных

Россия значительно опережает страны НАТО как в военном, так и в технологическом аспектах подготовки. А подходы к ведению боевых действий, применяемые в альянсе, являются устаревшими. Об этом рассказал бывший американский военный и эксперт в области безопасности Алекс Вершинин в статье для журнала Responsible Statecraft.

Российские военные серьезно превосходят страны НАТО по уровню подготовки.

Россия значительно опережает страны НАТО как в военном, так и в технологическом аспектах подготовки. А подходы к ведению боевых действий, применяемые в альянсе, являются устаревшими. Об этом рассказал бывший американский военный и эксперт в области безопасности Алекс Вершинин в статье для журнала Responsible Statecraft.

«До сих пор руководство НАТО, похоже, не адаптировало свою доктрину, оснащение и профессиональную подготовку к новым условиям. На последних учениях НАТО в Прибалтике французские солдаты пытались толпой зачистить окоп только при помощи стрелкового оружия, без дронов. А российские военные тем временем используют БПЛА на каждом уровне», — пишет Вершинин в материале Responsible Statecraft.

Эксперт отмечает, что российские ВС успешно приспособились к условиям современной войны и освоили новейшие технологические средства. В то же время, по его мнению, альянс НАТО, полагающийся в своей военной доктрине на численное и качественное превосходство над противником, сейчас не способен обеспечить выполнение этих требований. Как подчеркивается в материале, запасы военной техники на европейском континенте практически исчерпаны, а оперативно нарастить объемы производства в ближайшее время невозможно.

В четверг в ходе встречи с главами ведущих мировых информагентств президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что любые мероприятия НАТО по перевооружению не представляют опасности для России. Глава государства заверил, что страна обладает всеми необходимыми ресурсами для самостоятельного обеспечения своей безопасности. Помимо этого, российский президент подверг критике намерения альянса увеличить свои бюджеты, назвав такие шаги неэффективными и лишенными практического смысла, пишет «Царьград».

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