RS: Россия превзошла НАТО по уровню подготовки военных

Эксперт отмечает, что российские ВС успешно приспособились к условиям современной войны и освоили новейшие технологические средства. В то же время, по его мнению, альянс НАТО, полагающийся в своей военной доктрине на численное и качественное превосходство над противником, сейчас не способен обеспечить выполнение этих требований. Как подчеркивается в материале, запасы военной техники на европейском континенте практически исчерпаны, а оперативно нарастить объемы производства в ближайшее время невозможно.