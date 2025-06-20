ВСУ атаковали Ростовскую область

В результате атаки ВСУ мирное население не пострадало.
Силы ПВО РФ сбили беспилотники ВСУ в Шолоховском и Кашарском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«На севере области силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Шолоховском и Кашарском районах», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он уточнил, что в слободе Верхнемакеевка Кашарского района на приусадебный участок частного дома упали обломки беспилотника самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, возгорание не зафиксировано.
Вчера, 19 июня, над Брянской областью были уничтожены 19 украинских БПЛА. По словам главы региона Александра Богомаза, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано, передает «360.ru».