Губернатор Слюсарь: Расчёты ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область

Ранее расчёты противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских дронов, которые пытались атаковать Воронеж. В небе было зафиксировано не менее пяти взрывов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Угроза атак в регионе сохраняется.