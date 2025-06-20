Стало известно, что прокурор запросит наказание Тимуру Иванову 23 июня

Государственный обвинитель в ходе судебных прений 23 июня 2025 года потребует назначить наказание бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову по делу о растрате 216 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы, сообщил РИА «Новости» участник слушаний.
«Прения сторон назначены на понедельник 23 июня», — уточнил собеседник агентства. Ожидается, что гособвинение заявит ходатайство о наказании Иванова и второго обвиняемого — его подчиненного Антона Филатова. Мосгорсуд ведет процесс в закрытом режиме с конца марта.
В материалах обвинительного заключения описываются события 2015 года. По версии следствия, на момент инкриминируемых действий Иванов возглавлял АО «Оборонстрой», а Филатов руководил «Оборонлогистикой», находившейся в прямом подчинении у Иванова. Обоим вменяют хищение 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у компании «Интеркоммерц» при закупке паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы с нарушением санкционных ограничений. Оба отрицают вину.
Параллельно Иванову предъявлено обвинение по отдельному делу о коррупции; вместе с ним фигурируют предприниматель Сергей Бородин и глава «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин. Это дело пока не передано в суд.
После выступления прокурора в прениях предполагается выступление подсудимых и их адвокатов. Затем обвиняемые произнесут последние слова, после чего суд удалится для постановления приговора. Как пояснили «ТАСС» в правоохранительных кругах, завершение процесса по данному уголовному делу планируется до конца июня.
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