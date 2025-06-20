Стало известно, что прокурор запросит наказание Тимуру Иванову 23 июня

В материалах обвинительного заключения описываются события 2015 года. По версии следствия, на момент инкриминируемых действий Иванов возглавлял АО «Оборонстрой», а Филатов руководил «Оборонлогистикой», находившейся в прямом подчинении у Иванова. Обоим вменяют хищение 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у компании «Интеркоммерц» при закупке паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы с нарушением санкционных ограничений. Оба отрицают вину.