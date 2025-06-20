В Братске осудили бывшего начальника РЭО ГИБДД за получение более 60 взяток

Как установили следствие и суд, Севрюк в составе группы из 10 человек, куда входили его подчиненные, бывшие автоинспекторы и гражданские лица, незаконно получил почти от 70 граждан в 2019—2022 годах денег на сумму более 2 миллионов рублей. За деньги люди фактически покупали водительские права — им организовывали незаконную сдачу необходимых экзаменов без проверки знаний и надлежащей оценки управления транспортными средствами в условиях дорожного движения. Сумма взяток составляла от 30 до 120 тысяч рублей.
Сдающие теоретический экзамен и участники группы использовали микронаушники, сотовые телефоны с видеокамерой, необходимые для обмена информацией и дистанционного сообщения правильных вариантов ответов на тестовое задание, — уточнили в прокуратуре региона.
Вячеслав Севрюк свою вину признал полностью. Суд приговорил его виновного к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого бывшему начальнику РЭО ГИБДД необходимо выплатить штраф в размере 1 миллион рублей. Также суд лишил Севрюка права занимать определенные должности в течение 3 лет и звания «майор полиции».
Уголовные дела других участников преступной группы находятся на рассмотрении также в Падунском районном суде.
Вячеслава Севрюка задержали в августе 2022 года. Впоследствии были задержаны остальные участники преступной группы. От ответственности не ушли и взяткодатели — известно, что часть автомобилистов получила условные сроки лишения свободы или наказания в виде крупных штрафов.