Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске осудили бывшего начальника РЭО ГИБДД за получение более 60 взяток

Падунский районный суд вынес приговор бывшему начальнику регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД Вячеславу Севрюку. 49-летнего экс-полицейского обвиняли в получении 65 взяток в составе организованной группы и в 3 эпизодах покушения на получение взяток. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональный Следком и прокуратуру Приангарья.

Источник: ТК Город

Как установили следствие и суд, Севрюк в составе группы из 10 человек, куда входили его подчиненные, бывшие автоинспекторы и гражданские лица, незаконно получил почти от 70 граждан в 2019—2022 годах денег на сумму более 2 миллионов рублей. За деньги люди фактически покупали водительские права — им организовывали незаконную сдачу необходимых экзаменов без проверки знаний и надлежащей оценки управления транспортными средствами в условиях дорожного движения. Сумма взяток составляла от 30 до 120 тысяч рублей.

Сдающие теоретический экзамен и участники группы использовали микронаушники, сотовые телефоны с видеокамерой, необходимые для обмена информацией и дистанционного сообщения правильных вариантов ответов на тестовое задание, — уточнили в прокуратуре региона.

Вячеслав Севрюк свою вину признал полностью. Суд приговорил его виновного к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого бывшему начальнику РЭО ГИБДД необходимо выплатить штраф в размере 1 миллион рублей. Также суд лишил Севрюка права занимать определенные должности в течение 3 лет и звания «майор полиции».

Уголовные дела других участников преступной группы находятся на рассмотрении также в Падунском районном суде.

Вячеслава Севрюка задержали в августе 2022 года. Впоследствии были задержаны остальные участники преступной группы. От ответственности не ушли и взяткодатели — известно, что часть автомобилистов получила условные сроки лишения свободы или наказания в виде крупных штрафов.