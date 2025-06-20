В Братске осудили бывшего начальника РЭО ГИБДД за получение более 60 взяток

Как установили следствие и суд, Севрюк в составе группы из 10 человек, куда входили его подчиненные, бывшие автоинспекторы и гражданские лица, незаконно получил почти от 70 граждан в 2019—2022 годах денег на сумму более 2 миллионов рублей. За деньги люди фактически покупали водительские права — им организовывали незаконную сдачу необходимых экзаменов без проверки знаний и надлежащей оценки управления транспортными средствами в условиях дорожного движения. Сумма взяток составляла от 30 до 120 тысяч рублей.