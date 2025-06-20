Лазерное оружие против сотни беспилотников и ракет: чем воюют Израиль и Иран

Издание The Washington Post 18 июня писало, что противостояние Израиля и Ирана может продолжаться лишь до тех пор, пока у сторон сохраняются запасы ракет. По мнению израильских военных экспертов, Тегеран до сих пор располагает более чем половиной своего ракетного арсенала, в то время как возможности противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны ЦАХАЛ постепенно сокращаются. Как сообщил эксперт, знакомый с информацией американских и израильских спецслужб, при отсутствии поставок дополнительных боеприпасов со стороны США или их военного участия в конфликте Тель-Авив сможет поддерживать свои системы ПРО еще порядка 10−12 дней при условии сохранения нынешней интенсивности иранских атак. По его словам, уже к концу недели израильские оборонительные комплексы будут способны перехватывать ограниченное количество ракет из-за экономии ресурсов.