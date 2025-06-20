Лазерное оружие против сотни беспилотников и ракет: чем воюют Израиль и Иран

Израиль стал лидером по военному потенциалу на Ближнем Востоке.
Противостояние между Израилем и Ираном на данный момент ограничивается авиационными атаками — наземные или морские подразделения пока не используются. В ответ на удары Иерусалима Иран запускает баллистические ракеты и беспилотники. Однако всех их перехватывает израильская система ПВО, в состав которой недавно были интегрированы лазерные технологии. Какое мощное оружие есть у двух воюющих стран — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Вооружение Ирана.
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Авиаудары Тегерана по Израилю еще в 2024 году показали уровень развития ракетных технологий страны. До начала текущей израильской операции «Восходящий лев» арсенал баллистических и крылатых ракет Ирана оценивался как один из самых внушительных и разнообразных на Ближнем Востоке — около 3 000 единиц. Это ставило государство на первое место по вооружению во всем регионе. Кроме того, Тегеран и в текущем конфликте активно использует технически развитые ударные БПЛА.
Наибольшая дальность полета ракет Исламской Республики — до 2 000 километров — это больше, чем минимальное расстояние от Ирана до Израиля по прямой (около 1 700 километров). К подобным ракетам относится Ghadr-110 — является модернизированной версией Shahab-3. Она оснащена инерциальной системой навигации и способна нести боеголовку массой до одной тонны. Эти ракеты уже были задействованы в ходе ответных ударов по израильской территории.
Помимо них использовались и баллистические ракеты меньшей дальности. Первая — Emad. Она обладает повышенной точностью. А также Kheibar Shekan — на нее можно установить маневрирующую боеголовку весом до 550 килограмм.
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Иранское командование отмечает, что все перечисленные ракеты относятся к относительно устаревшим моделям, тогда как более современные образцы пока не задействовали в боевых действиях. В арсенале Исламской Республики, в частности, сейчас есть гиперзвуковая ракета Fattah-2: ее дальность полета до 1 500 километров, она оснащена боевой частью массой 200 килограммов и способна менять траекторию полета для обхода систем ПВО.
Среди перспективных разработок также выделяется твердотопливная ракета Sejjil — может нести боеголовку массой до 700 килограммов на расстояние до 2 000 километров. Наиболее мощным среднерадиусным вооружением Ирана считается ракета Khorramshahr-4 (она же Kheibar), оснащенная разделяющейся боевой частью весом до 1 500 килограммов.
Однако 17 июня 2025 года был зафиксирован запуск ракеты Ирана, отличающейся от ранее использованных образцов. Предварительно, речь может идти именно о Khorramshahr-4, но Минобороны страны, подтвердив запуск, пока не раскрыло точное название ракеты.
В целом, Тегеран в меньшей степени делает ставку на крылатые ракеты, поскольку системы ПВО Израиля могут эффективно их перехватывать. К такому типу ракет относятся модели Soumar и Paveh. Данных о возможной массе их боевой части пока нет.
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При этом беспилотники представляют для Ирана гораздо больший интерес. По уязвимости, скорости и мощности поражения они уступают ракетному вооружению, но все же значительно дешевле в плане производства. Так, самым распространенным дроном является Shahed-136 — оснащен двигателем внутреннего сгорания, он способен нести боевую часть весом около 50 килограмм. Также используется и реактивная модификация Shahed-238, обладающая большей скоростью. Подобные БПЛА задействуется как для ударов по конкретным целям, так и для отвлечения ПВО противника.
В результате недавних ударов израильской ЦАХАЛ потенциал Ирана в ракетном вооружении значительно сократился. Официальные лица в Израиле заявили, что было уничтожено примерно 50% иранских пусковых установок, а запасы их баллистических ракет уменьшились на 45%. В отличие от событий 2024 года, когда фиксировалось массовое применение ракет, сейчас Тегеран запускает лишь несколько десятков единиц за одну операцию вместо сотен. Минимальное количество запусков было зафиксировано 17 июня — только две баллистические ракеты.
Вооружение Израиля.
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Израиль в этом конфликте преимущественно применяет авиационное оружие. В начале операции были задействованы американские истребители F-35 — они били по радиолокационным объектам и позициям иранских средств ПВО. Это позволило впоследствии подключить к боям менее современные F-15 и F-16, которые совместно с авиабомбами JDAM и SPICE продолжили подавлять противовоздушную оборону противника. Кроме того, поддержку в воздухе оказывали беспилотники. В ходе конфликта Израиль уже заявил о достижении превосходства в воздушном пространстве Ближнего Востока.
Пока что страна не использовала против Ирана собственные баллистические ракеты: в арсенале есть Jericho 2 и Jericho 3 с дальностью полета до 3 500 и 6 500 километров соответственно. Однако вероятность их применения невысока, потому что ракеты предназначены для доставки ядерных боезарядов, а оснащение их осколочно-фугасными боеголовками считается нецелесообразным.
При том, что ЦАХАЛ уже продемонстрировала способность атаковать объекты ядерной инфраструктуры Тегерана, на данный момент у нее нет возможностей для эффективного поражения завода по обогащению урана Фордо. Он надежно защищен многометровым слоем горных пород, находясь глубоко под землей.
Разрушить подобное укрепление способны лишь американские противобункерные авиабомбы GBU-57A/B MOP массой 13 тонн. Они несут заряд до 2 000 килограммов и способны проникать сквозь железобетон или грунт на глубину до 60 метров.
Три уровня защиты ЦАХАЛ.
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Военный потенциал израильской армии во многом определяются эффективностью ее системы ПВО. Первый уровень обороны составляет система «Железный купол» — перехватывает артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности, которые сейчас не являются угрозой с иранской стороны.
Второй уровень защиты — система «Праща Давида» и перехватчики Arrow 2 и Arrow 3. Первая предназначена для уничтожения баллистических ракет средней дальности, запускаемых с дистанции свыше 100 километров. При этом Arrow 2 перехватывает ракеты на высоте до 50 километров, тогда как Arrow 3 способна действовать в космосе и на расстоянии до 2 400 километров. Согласно оценкам военного руководства Тель-Авива, совокупная эффективность работы этих систем в отражении ударов достигает 90%.
Третий уровень — лазерная система ПВО «Железный луч». Ее применили впервые в текущем противостоянии. Комплекс может уничтожать дроны и боевые части ракет на расстоянии примерно одного километра, когда цели уже находятся на подлете. Однако подобные технологии пока не отличаются надежностью и требуют обслуживания со стороны высококвалифицированных экспертов.
Когда у Израиля закончатся ПРО и ПВО.
Издание The Washington Post 18 июня писало, что противостояние Израиля и Ирана может продолжаться лишь до тех пор, пока у сторон сохраняются запасы ракет. По мнению израильских военных экспертов, Тегеран до сих пор располагает более чем половиной своего ракетного арсенала, в то время как возможности противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны ЦАХАЛ постепенно сокращаются. Как сообщил эксперт, знакомый с информацией американских и израильских спецслужб, при отсутствии поставок дополнительных боеприпасов со стороны США или их военного участия в конфликте Тель-Авив сможет поддерживать свои системы ПРО еще порядка 10−12 дней при условии сохранения нынешней интенсивности иранских атак. По его словам, уже к концу недели израильские оборонительные комплексы будут способны перехватывать ограниченное количество ракет из-за экономии ресурсов.