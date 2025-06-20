Иран пустил ракеты в сторону Израиля

В нескольких городах Израиля зазвучали сирены после обнаружения факта запуска иранских ракет.
Израильские военные заявили о запуске ракет с территории Ирана. В настоящее время силы противовоздушной обороны (ПВО) задействованы для их перехвата. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсетях.
«Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Для перехвата угрозы действуют защитные системы», — говорится в сообщении ЦАХАЛ, опубликованном в telegram-канале.
Там также отметили, что после получения предупреждения населению следует немедленно пойти в укрытия и оставаться там до дальнейших указаний. Чуть позже израильская армия сообщила, что в нескольких городах были слышны сирены.
Ранее стало известно, что в иранском городе Арак был поврежден купол ядерного реактора. Это произошло в ходе атак Израильской армии. Исходя из спутниковых снимков, в куполе было замечено отверстие. Также фиксируются повреждения и на других объектах, расположенных на территории комплекса.