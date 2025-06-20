Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб и двое пострадали во встречной аварии в Башкирии

Она произошла в Белорецком районе.

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

На 131 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк в Белорецком районе произошла авария со смертельным исходом. Автомобиль «Лада Веста», за рулем которого находился 54-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Sitrak.

Как сообщили в Госавтоинспекции Башкирии, водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте до приезда медиков. Две его пассажирки пострадали. Их увезли в больницу.

«По факту аварии проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз», — добавили в ГАИ.