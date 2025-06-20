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В Омске четырёхлетний ребенок попал под автомобиль

После инцидента мальчику потребовалось вмешательство врачей.

Источник: Freepik

Вечером 19 июня в Кировском районе Омска случилось серьезное ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции, 40-летний водитель «Хонды» ехал по территории у дома № ⅙ на бульваре Архитекторов. Во время движения он сбил мальчика 2021 года рождения, внезапно выбежавшего из-за припаркованной машины.

Ребенку была оказана необходимая медицинская помощь.

Причины и детали инцидента выясняются в рамках проверки.

Ранее мы писали, что жительница Омска получила выплату в качестве компенсации за ущерб, причинённый в дорожно-транспортном происшествии. Она пострадала, когда её сбил автомобиль на пешеходном переходе, где отсутствовало регулирование движения.