В Омске четырёхлетний ребенок попал под автомобиль

Вечером 19 июня в Кировском районе Омска случилось серьезное ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции, 40-летний водитель «Хонды» ехал по территории у дома № ⅙ на бульваре Архитекторов. Во время движения он сбил мальчика 2021 года рождения, внезапно выбежавшего из-за припаркованной машины.
Ребенку была оказана необходимая медицинская помощь.
Причины и детали инцидента выясняются в рамках проверки.
Ранее мы писали, что жительница Омска получила выплату в качестве компенсации за ущерб, причинённый в дорожно-транспортном происшествии. Она пострадала, когда её сбил автомобиль на пешеходном переходе, где отсутствовало регулирование движения.