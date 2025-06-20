Россиянку и ее ребенка жестоко убили в европейской стране

Россиянку Анастасию Трофимову и её 11-месячную дочь жестоко убили на территории Италии. Их останки были найдены в римском парке. Основным фигурантом по делу проходит американец, представлявшийся кинодеятелем, информирует телеканал Sky News TG-24.
Российские дипломаты устанавливают детали преступления, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Италии Андрей Харченко.
Гражданин США состоял в отношениях с Анастасией и предъявлял документы на имена Рексала Форда и Френсиса Кауфмана.
«Ведем активную работу для прояснения всех обстоятельств совершенного преступления и степени ответственности за него упомянутого гражданина США», — передаёт слова Харченко «ТАСС».
Мужчина скрылся из Италии после убийства, однако был задержан на территории Греции. Посольство прилагает все усилия для установления деталей трагедии и уровня ответственности сожителя Трофимовой, заверил Харченко.
По данным Sky News TG-24, тела женщины с ребёнком обнаружили 7 июня 2025 года в парковом комплексе Виллы Памфили. Изначально идентифицировать погибших не удалось. Опознание произошло благодаря итальянской телепрограмме. В эфире выступила жительница Омска, назвавшаяся матерью убитой и бабушкой ребёнка.
Установлено, что мать с дочерью прибыли в Италию с Мальты, где Трофимова, предположительно, и познакомилась с американцем, позиционировавшим себя как кинопродюсер.
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