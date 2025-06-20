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В Братске экс-начальника Госавтоинспекции осудили за масштабное взяточничество

За три года он незаконно заработал более двух миллионов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области вынесли приговор бывшему начальнику регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Братска. Как сообщили КП-Иркутск в Следкоме и прокуратуре региона, была доказана его причастность к 65 случаям получения взяток на сумму более двух миллионов и трем эпизодам покушения на получение незаконного вознаграждения.

— Как установило следствие, с 2019 по 2022 год экс-руководитель возглавлял преступную группу из десяти человек, в которую входили другие сотрудники ведомства и гражданские лица. За деньги от 20 до 130 тысяч рублей они организовывали незаконную сдачу экзаменов на водительские права. Для этого использовались скрытые технические средства — микронаушники и камеры, позволявшие передавать правильные ответы без реальной проверки знаний правил дорожного движения, — рассказывают в пресс-службе ведомств.

Преступную схему раскрыли совместными усилиями УФСБ и службы собственной безопасности МВД по Иркутской области. Во время расследования было собрано 98 томов доказательств.

Падунский районный суд учел все обстоятельства дела и назначил бывшему майору полиции наказание в виде 6,5 лет колонии строгого режима. Дополнительно его оштрафовали на один миллион рублей, лишили права занимать руководящие должности в течение трех лет и специального звания.

Остальные участники преступной группы, включая тех, кто пошел на сотрудничество со следствием, будут судиться отдельно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Боханском районе 14-летний пассажир мотоцикла серьезно пострадал в аварии.