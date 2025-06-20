В Братске экс-начальника Госавтоинспекции осудили за масштабное взяточничество

— Как установило следствие, с 2019 по 2022 год экс-руководитель возглавлял преступную группу из десяти человек, в которую входили другие сотрудники ведомства и гражданские лица. За деньги от 20 до 130 тысяч рублей они организовывали незаконную сдачу экзаменов на водительские права. Для этого использовались скрытые технические средства — микронаушники и камеры, позволявшие передавать правильные ответы без реальной проверки знаний правил дорожного движения, — рассказывают в пресс-службе ведомств.