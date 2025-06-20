Кредитор привязал жену должника к дереву за просрочку и избил ее

В индийском штате Андхра-Прадеш кредитор решил отомстить злостному неплательщику. Он напал на супругу должника и привязал её к дереву. На происшествие обратило внимание издание India Today.
Как выяснилось, около трёх лет назад муж пострадавшей занял 80 тысяч рупий у гражданина по имени Муниканнаппа. Эта сумма эквивалентна приблизительно 72 тысячам рублей. Заёмщик не сумел вернуть средства в оговорённые сроки. Вследствие данных обстоятельств семья вынужденно покинула место проживания, скрываясь от заимодателя.
Однако супруге должника потребовалось вернуться в дом для получения детских экзаменационных свидетельств. Возвращение не обошлось без инцидента — она столкнулась с кредитором.
Из-за долгов мужа женщина подверглась избиению и была привязана к дереву. Более того, люди, попытавшиеся вступиться за неё, также пострадали от действий агрессивного кредитора.
Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов, вызванные очевидцами, освободили пострадавшую.
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