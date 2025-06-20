Кредитор привязал жену должника к дереву за просрочку и избил ее

Как выяснилось, около трёх лет назад муж пострадавшей занял 80 тысяч рупий у гражданина по имени Муниканнаппа. Эта сумма эквивалентна приблизительно 72 тысячам рублей. Заёмщик не сумел вернуть средства в оговорённые сроки. Вследствие данных обстоятельств семья вынужденно покинула место проживания, скрываясь от заимодателя.