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В Башкирии пропал подросток

Выпускник школы в Башкирии исчез при загадочных обстоятельствах.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии пропал подросток по имени Юнир. О его исчезновении сообщили его близкие в социальных сетях.

В коротком посте родственники не указали, когда и где Юнир ушел из дома, указав лишь, что он худощавого телосложения и имеет рост 175 см. Предположительно, подросток в день пропажи был в черном худи и темно-синей кепке.

Близкие предполагают, что юноша может быть в Белорецке.

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