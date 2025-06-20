В Башкирии пропал подросток

В Белорецком районе Башкирии пропал подросток по имени Юнир. О его исчезновении сообщили его близкие в социальных сетях.
В коротком посте родственники не указали, когда и где Юнир ушел из дома, указав лишь, что он худощавого телосложения и имеет рост 175 см. Предположительно, подросток в день пропажи был в черном худи и темно-синей кепке.
Близкие предполагают, что юноша может быть в Белорецке.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.