Иранская ракета повредила здание Microsoft

Ранее газета The Wall Street Journal пришла к выводу, что Израиль не способен вести затяжную войну с Ираном, так как конфликт уже обходится стране в сотни миллионов долларов в день. Утверждается, что на противовоздушную оборону (ПВО) Тель-Авив тратит до 200 миллионов долларов в день, не учитывая боеприпасы и самолеты, использующиеся как для ударов по Ирану, так и для отражения атак. Газета подчеркивает, что увеличивающиеся расходы могут подтолкнуть Израиль к преждевременному завершению противостояния с Ираном, так как даже восстановление поврежденных зданий может обойтись в 400 миллионов долларов.