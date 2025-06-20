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Оторвало колесо: в Уфе произошла смертельная авария

Один человек погиб и пятеро пострадали во время аварии в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на улице Сельской Богородской произошло смертельное ДТП. По сообщению МЧС по Башкирии, BMW на большой скорости врезался в пешеходный светофор, после чего вылетел с проезжей части. От сильного удара у машины оторвало колесо.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС и сотрудники УГЗ. Они извлекли пострадавших из смятого автомобиля и оказали первую медицинскую помощь. Всех потерпевших доставили в больницу, добавили в ведомстве.

По предварительным данным, в аварии пострадали пять человек, один из них скончался. Сотрудники ГАИ сейчас проводят проверку для установления причин трагедии.

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