Жителя Прикамья осудили за попытку поджога дома соседей

Суд в Осе вынес приговор 56-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Предварительное расследование установило, что в ноябре нетрезвый фигурант решил поджечь дом соседей из-за продолжительного нерешенного конфликта с ними. В ограде он нашел бутылку с воспламеняющейся жидкостью, облил ею стену жилища своих оппонентов и поднес зажигалку. Увидев, что огонь распространяется, злоумышленник покинул место происшествия.
Жители деревни своевременно обнаружили огонь и смогли потушить его своими силами. Чтобы привлечь к ответственности виновного, потерпевшие обратились в полицию.
Правоохранители доказали причастность осинца к поджогу. Он объяснил, что на преступление его толкнула злость на соседей.
Суд приговорил виновного к году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.