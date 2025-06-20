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Жителя Прикамья осудили за попытку поджога дома соседей

Суд в Осе вынес приговор 56-летнему местному жителю.

Источник: AP 2024

Суд в Осе вынес приговор 56-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Предварительное расследование установило, что в ноябре нетрезвый фигурант решил поджечь дом соседей из-за продолжительного нерешенного конфликта с ними. В ограде он нашел бутылку с воспламеняющейся жидкостью, облил ею стену жилища своих оппонентов и поднес зажигалку. Увидев, что огонь распространяется, злоумышленник покинул место происшествия.

Жители деревни своевременно обнаружили огонь и смогли потушить его своими силами. Чтобы привлечь к ответственности виновного, потерпевшие обратились в полицию.

Правоохранители доказали причастность осинца к поджогу. Он объяснил, что на преступление его толкнула злость на соседей.

Суд приговорил виновного к году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.