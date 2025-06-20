Жителя Прикамья осудили за попытку поджога дома соседей

Предварительное расследование установило, что в ноябре нетрезвый фигурант решил поджечь дом соседей из-за продолжительного нерешенного конфликта с ними. В ограде он нашел бутылку с воспламеняющейся жидкостью, облил ею стену жилища своих оппонентов и поднес зажигалку. Увидев, что огонь распространяется, злоумышленник покинул место происшествия.