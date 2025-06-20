Ракеты Ирана попали в офис израильской Microsoft. Видео

Информации о жертвах в результате иранской атаки не поступало.
Иран осуществил ракетный обстрел по территории израильского города Беэр-Шева, в результате чего одна из выпущенных ракет упала в недалеко от офиса компании Microsoft. Об этом сообщило издание The Times of Israel.
«Иранская баллистическая ракета упала в Беэр-Шеве, причинив ущерб», — написала газета, опубликовав кадры с задымлением рядом с офисом Microsoft. Там уточнили, что, по предварительным данным, жертв нет.
По информации telegram-канала Shot, ракета упала на автостоянку. В результате произошедшего были повреждены стеклянные элементы здания, а взрыв вызвал возгорание не менее шести автомобилей.
Обстрел Беэр-Шевы стал продолжением серии ракетных атак между Ираном и Израилем. Ранее иранские ракеты уже попадали в здания в Тель-Авиве, в том числе поразив штаб-квартиру Министерства обороны Израиля.