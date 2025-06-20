Собянин заявил о сбитом силами ПВО БПЛА, летевшем на Москву

Об этом он написал в своём Telegram.
«ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указал глава города.
Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над Воронежем.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше