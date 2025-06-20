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Собянин заявил о сбитом силами ПВО БПЛА, летевшем на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские средства ПВО сбили очередной беспилотник, который летел в сторону столицы.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Об этом он написал в своём Telegram.

«ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указал глава города.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над Воронежем.

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