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Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку беспилотника на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего на столицу. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего на столицу. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву, — написал мэр в своем Telegram-канале.

В настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

В этот же день над Воронежем прогремели по меньшей мере пять взрывов. По предварительным данным, системы ПВО сбили воздушные цели на подлете к местному нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ).

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