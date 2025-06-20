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Над Москвой сбили украинский дрон

Средствами ПВО РФ успешно предотвращена атака беспилотника ВСУ, направлявшегося в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА.

Средствами ПВО РФ успешно предотвращена атака беспилотника ВСУ, направлявшегося в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву», — написал глава города в своем telegram-канале. Он уточнил, что специалисты экстренных служб осуществляют работы на территории, где обнаружены обломки дрона.

Атаки беспилотников на Московский регион уже происходили ранее. Силы ПВО 29 мая отразили атаку трех БПЛА, после чего обломки упали в разных районах Подмосковья, но серьезных повреждений и пострадавших не было.

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