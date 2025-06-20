В Ростовской области силы ПВО сбили БПЛА в ночь на 20 июня

Минувшей ночью силы ПВО успешно отразили воздушную атаку на север Ростовской области. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. ЧП произошло в ночь на 20 июня.
Согласно опубликованным данным, в Шолоховском и Кашарском районах были уничтожены вражеские беспилотники. В слободе Верхнемакеевка обломки БПЛА самолетного типа упали на частный огород. К счастью, жильцы дома не пострадали, а разрушений и возгораний не зафиксировано.
— Место падения оцеплено, для обследования и обезвреживания обломков вызваны специалисты-саперы, — говорится в сообщении.
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