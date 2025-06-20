Гособвинение запросит наказание для Тимура Иванова по делу о растрате

Государственное обвинение в ходе прений сторон 23 июня запросит наказание для бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил один из участников процесса.
В понедельник, 23 июня, состоятся прения сторон, в ходе которых гособвинение озвучит свою позицию относительно наказания для Иванова и второго фигуранта дела, его подчиненного Антона Филатова.
Мосгорсуд рассматривает дело в закрытом режиме с конца марта.
По версии следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший АО «Оборонстрой», и Филатов, руководивший «Оборонлогистикой», похитили более 216 миллионов рублей у компании «Интеркоммерц» при покупке паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы в обход санкций. Оба обвиняемых отрицают свою вину.
Иванов также обвиняется по другому делу о получении взяток, которое пока не дошло до суда, передает РИА Новости.
В понедельник, 24 марта, суд начал рассматривать дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Чиновника обвинили в растрате более четырех миллиардов рублей. Вину он не признал. В чем еще обвиняют бывшего замглавы Минобороны и почему его дело решили рассматривать в закрытом режиме — в материале «Вечерней Москвы».