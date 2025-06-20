Гособвинение запросит наказание для Тимура Иванова по делу о растрате

Государственное обвинение в ходе прений сторон 23 июня запросит наказание для бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил один из участников процесса.