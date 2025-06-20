Суд продлил арест подростков, которые готовили теракт в Екатеринбурге

Как ранее сообщал ЕАН, 3 января 2025 года силовики задержали в Екатеринбурге группу из четырех несовершеннолетних. У одного при себе находились элементы самодельного взрывного устройства. Взрыв сообщники планировали совершить в каком-нибудь многолюдном месте города. Также, по версии следствия, в ночь на 22 декабря 2024 года двое молодых людей, чтобы запугать население и дестабилизировать органы власти, подожгли служебный автомобиль полиции, стоявший на парковке на улице Чапаева в Екатеринбурге.