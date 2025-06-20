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Суд продлил арест подростков, которые готовили теракт в Екатеринбурге

Ленинский суд Екатеринбурга продлил арест четырех подростков, которые готовили теракт. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Несовершеннолетние пробудут под арестом до 10 октября включительно. Их обвиняют сразу по нескольким статьям УК.

Как ранее сообщал ЕАН, 3 января 2025 года силовики задержали в Екатеринбурге группу из четырех несовершеннолетних. У одного при себе находились элементы самодельного взрывного устройства. Взрыв сообщники планировали совершить в каком-нибудь многолюдном месте города. Также, по версии следствия, в ночь на 22 декабря 2024 года двое молодых людей, чтобы запугать население и дестабилизировать органы власти, подожгли служебный автомобиль полиции, стоявший на парковке на улице Чапаева в Екатеринбурге.

Таким образом, одному из обвиняемых инкриминируют совершение террористических действий (поджог автомобиля полиции). Второму предъявлены обвинения в подготовке террористического акта, незаконном изготовлении и ношении взрывных устройств, а также совершение террористического акта (поджог автомобиля полиции). Третий подросток обвиняется в подготовке террористического акта, незаконном изготовлении и ношении взрывных устройств. В поджоге машины он, по версии следствия, не участвовал.