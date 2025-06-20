Дубинский заявил о пропаже «кошелька» Зеленского

Ранее в июне вице-премьер и министр по вопросам национального единства Алексей Чернышев не вернулся на Украину после рабочей поездки в Австрию, что вызвало вопросы в обществе. Его отсутствие совпало с антикоррупционными расследованиями в отношении бывших подчиненных и обсуждениями возможных изменений во власти на фоне истечения срока полномочий Зеленского.