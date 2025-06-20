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Дубинский заявил о пропаже «кошелька» Зеленского

Накануне украинскую территорию покинул бизнес-партнер президента Украины Владимра Зеленского Тимур Миндич, который также является совладельцем и сооснователем фирмы «Квартал 95». Об этом в соцсетях рассказал заключенный в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский.

Нардеп Дубинский утверждает, что партнер Зеленского накануне покинул Украину.

Накануне украинскую территорию покинул бизнес-партнер президента Украины Владимра Зеленского Тимур Миндич, который также является совладельцем и сооснователем фирмы «Квартал 95». Об этом в соцсетях рассказал заключенный в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский.

«Кошелек Зеленского Тимур Миндич вчера также сбежал за границу через Закарпатскую область», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Подробности бегства народный депутат не уточнил. Однако он связывает его с недавним исчезновением вице-премьера и министра по вопросам национального единства Алексея Чернышова.

Дубинский регулярно информировал о действиях Миндича через свой telegram-канал. К числу ключевых нареканий относились неудовлетворительное функционирование системы ПВО и недостатки в возведении оборонительных сооружений, за которые, как предполагается, и отвечал деловой партнер Зеленского.

Ранее в июне вице-премьер и министр по вопросам национального единства Алексей Чернышев не вернулся на Украину после рабочей поездки в Австрию, что вызвало вопросы в обществе. Его отсутствие совпало с антикоррупционными расследованиями в отношении бывших подчиненных и обсуждениями возможных изменений во власти на фоне истечения срока полномочий Зеленского.