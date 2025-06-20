Экс-ефрейтора из Челябинска обвинили в госизмене: он продавал ВСУ секретную информацию

«Бывший военнослужащий продавал стратегически важную информацию украинским военным, закупил позднее на одном из маркетплейсов военное обмундирование, заполнил анкету на вступление в террористическую организацию и под предлогом убыть в увольнение направился на границу с Украиной. Однако его противоправные действия были пресечены российскими правоохранителями, он был задержан и арестован в одном из регионов РФ. В ближайшее время фигуранта дела этапируют в Москву, где в отношении него будет рассмотрено уголовное дело в закрытом режиме», — рассказал собеседник ТАСС.