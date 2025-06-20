Экс-ефрейтора из Челябинска обвинили в госизмене: он продавал ВСУ секретную информацию

«Следователи предъявили обвинение бывшему российскому военнослужащему из Челябинска, продавшему ВСУ секретную информацию и задержанному при попытке перейти на территорию противника и вступить в ряды запрещенной в РФ террористической организации», — пишет ТАСС.
Утверждается, что бывший ефрейтор-контрактник будет этапирован в Москву в ближайшее время.
«Бывший военнослужащий продавал стратегически важную информацию украинским военным, закупил позднее на одном из маркетплейсов военное обмундирование, заполнил анкету на вступление в террористическую организацию и под предлогом убыть в увольнение направился на границу с Украиной. Однако его противоправные действия были пресечены российскими правоохранителями, он был задержан и арестован в одном из регионов РФ. В ближайшее время фигуранта дела этапируют в Москву, где в отношении него будет рассмотрено уголовное дело в закрытом режиме», — рассказал собеседник ТАСС.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 275 (госизмена), 338 (дезертирство в условиях вооруженного конфликта), 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения преступления), а также статьей 205.5 (попытка участия на стороне террористической организации) УК РФ.
Также уточняется, что 23-летний челябинец внесен в РФ в перечень террористов. Суд продлил ему срок ареста до 10 сентября. Фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.