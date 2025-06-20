В Лесозаводске на ребёнка упала конструкция детской площадки

Прокуратура начала проверку по факту падения детского городка на ребёнка в Лесозаводске. Инцидент произошёл 19 июня, когда девочка гуляла рядом с конструкцией, расположенной на улице Мира. Об этом сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.