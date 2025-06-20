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В Лесозаводске на ребёнка упала конструкция детской площадки

Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура начала проверку по факту падения детского городка на ребёнка в Лесозаводске. Инцидент произошёл 19 июня, когда девочка гуляла рядом с конструкцией, расположенной на улице Мира. Об этом сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Установление всех обстоятельств случившегося взято на контроль. В рамках проверки будет дана правовая оценка соблюдению норм безопасности при установке и эксплуатации игрового оборудования, а также действиям лиц, отвечающих за его содержание и обслуживание.

Напомним, во Владивостоке прокуратура организовала проверку по факту обрушения качелей на одной из детских площадок. Инцидент произошёл 29 мая. Конструкция сломалась прямо во время игры, и в результате пострадал 11-месячный ребёнок.