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Украина атаковала дронами девять российских регионов

Силы ПВО РФ сбили 61 беспилотник ВСУ над девятью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников уничтожили над Орловской областью.

Силы ПВО РФ сбили 61 беспилотник ВСУ над девятью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 19 июня до 07.00 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что на территории Орловской области были сбиты 22 БПЛА.

В Курской области средствами ПВО уничтожено 14 дронов, в Белгородской — семь, в Воронежской — один. Кроме того, по три БПЛА были ликвидированы в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях. В Московском регионе сбит один дрон.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки на столицу с использованием украинского БПЛА. В результате инцидента жертв, пострадавших и разрушений не зафиксировано, передает «Царьград».

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