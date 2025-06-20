Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 61 украинский БПЛА

За минувшую ночь, 20 июня, российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 61 украинский беспилотник. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов сбито над Орловской областью (22 единицы), за ней следуют Курская (14 единиц) и Белгородская (7 единиц) области. В Воронежской области уничтожено пять БПЛА.
По три беспилотника были сбиты над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями. Ещё один дрон был перехвачен в небе над Московской областью.
Ранее, утром 20 июня, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО украинского беспилотника, летевшего в направлении столицы.
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