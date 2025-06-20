Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 61 украинский БПЛА

Дроны были уничтожены над девятью регионами.

Источник: Аргументы и факты

За минувшую ночь, 20 июня, российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 61 украинский беспилотник. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов сбито над Орловской областью (22 единицы), за ней следуют Курская (14 единиц) и Белгородская (7 единиц) области. В Воронежской области уничтожено пять БПЛА.

По три беспилотника были сбиты над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями. Ещё один дрон был перехвачен в небе над Московской областью.

Ранее, утром 20 июня, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО украинского беспилотника, летевшего в направлении столицы.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше