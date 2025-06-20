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В Башкирии пройдут сельхозярмарки выходного дня

Жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках.

Источник: Комсомольская правда

С 20 по 22 июня жители 34 городов и районов Башкирии смогут купить свежие фермерские продукты на сельскохозяйственных ярмарках. Всего за три дня откроется 49 торговых площадок.

В Уфе ярмарки пройдут в выходные дни — 21 и 22 июня. Торговые ряды развернутся по двум адресам: на улице Рабкоров (дом 20) и возле Дворца спорта.

Полный перечень мест проведения ярмарок с адресами и контактами организаторов опубликован на сайте Министерства торговли РБ. Посетители смогут приобрести экологически чистые продукты напрямую у местных производителей.

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