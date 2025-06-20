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В Волгограде на время закрыли аэропорт

В аэропорту Волгограда на время ограничили прием и отправку самолетов с целью обеспечения безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

В Волгограде приостановили работу аэропорта из-за угрозы атак БПЛА.

В аэропорту Волгограда на время ограничили прием и отправку самолетов с целью обеспечения безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда (код ИКАО: URWW)», — написал Кореняко в telegram-канале. Подобная мера введена из-за угрозы атаки украинских беспилотников.

При этом около трех часов назад введенные ограничения сняли, передает RT. При этом воздушная гавань в Калуге сейчас временно не работает.

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