В Омской области предотвратили завоз 3 тонн черешни с опасным вредителем

Восточная плодожорка известна своей прожорливостью и высокой плодовитостью. Несмотря на наличие крыльев, эти насекомые летают крайне мало, однако их распространение происходит через зараженные плоды и тару. Личинки и яйца вредителя могут нанести значительный ущерб растениям, что делает его особенно опасным для агропромышленного комплекса региона.