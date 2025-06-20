В Омской области предотвратили завоз 3 тонн черешни с опасным вредителем

Специалисты Россельхознадзора не позволили завезти в Омскую область партию черешни, зараженную восточной плодожоркой — опасным вредителем, способным уничтожить урожай целого сада за считанные дни.
Как сообщили в пресс-центре областного управления Россельхознадзора, в июне на один из складов временного хранения поступило около 3 тонн черешни из Узбекистана. Во время проверки груза были обнаружены бабочки восточной плодожорки.
К счастью, благодаря своевременно проведенным фумигационным мероприятиям, удалось обезопасить как местных садоводов, так и потребителей. Повторная экспертиза после обработки подтвердила отсутствие вредителей в партии черешни.
Восточная плодожорка известна своей прожорливостью и высокой плодовитостью. Несмотря на наличие крыльев, эти насекомые летают крайне мало, однако их распространение происходит через зараженные плоды и тару. Личинки и яйца вредителя могут нанести значительный ущерб растениям, что делает его особенно опасным для агропромышленного комплекса региона.
Это уже не первый случай попытки «прорыва» вредителя через границу России. В мае текущего года специалисты Россельхознадзора сообщали о похожем инциденте.