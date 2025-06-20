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За ночь системы ПВО сбили 61 беспилотник над девятью регионами России

С 20.00 мск 19 июня до 07.00 20 июня расчёты противовоздушной обороны уничтожили 61 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — 22 — было сбито над территорией Орловской области. 14 беспилотных летательных аппарата перехватили над территорией Курской области, семь БПЛА — над Белгородской областью, ещё пять — над Воронежской областью.

По три беспилотника было уничтожено над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями. Ещё один БПЛА сбили над территорией Московского региона.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

Ранее в Ростовской области обломки украинского беспилотника рухнули в огород частного дома. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

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