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На месте падения иранской ракеты на юге Израиля работают спасатели

В результате падения ракеты в городе Беэр-Шева на юге страны загорелись несколько автомобилей, повреждены жилые дома.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об устранении угрозы с воздуха, на месте падения ракеты работают специалисты.

Проанализировав обстановку, командование тыла Вооруженных сил разрешило жителям ряда регионов покинуть убежища, указано в заявлении.

Как сообщает израильское издание Israel Hayom, в городе Беэр-Шева, расположенном на юге Израиля, после падения ракеты произошло возгорание нескольких автомобилей, повреждены жилые здания.

Ранее ЦАХАЛ зафиксировал ракетный обстрел с территории Ирана и проинформировал об активации систем противовоздушной обороны.

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