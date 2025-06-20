На месте падения иранской ракеты на юге Израиля работают спасатели

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об устранении угрозы с воздуха, на месте падения ракеты работают специалисты.
Проанализировав обстановку, командование тыла Вооруженных сил разрешило жителям ряда регионов покинуть убежища, указано в заявлении.
Как сообщает израильское издание Israel Hayom, в городе Беэр-Шева, расположенном на юге Израиля, после падения ракеты произошло возгорание нескольких автомобилей, повреждены жилые здания.
Ранее ЦАХАЛ зафиксировал ракетный обстрел с территории Ирана и проинформировал об активации систем противовоздушной обороны.