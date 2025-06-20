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Израильские истребители атаковали военные объекты в Тегеране

Более 60 истребителей ВВС Израиля осуществили авиаудары по ряду военных объектов, расположенных в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израиль направил более 60 истребителей в сторону Тегерана.

Более 60 истребителей ВВС Израиля осуществили авиаудары по ряду военных объектов, расположенных в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Ночью были атакованы несколько промышленных объектов по производству ракет в районе Тегерана в Иране», — передала пресс-служба в своем telegram-канале. Там уточнили, что среди целей оказались предприятия военно-промышленного комплекса, занимающиеся изготовлением ракетных компонентов. Истребители выпустили 120 боеприпасов.

Также были нанесены удары по штаб-квартире Организации оборонных инноваций и исследований, ответственной за создание передовых технологий и вооружения для иранского руководства. Кроме того, ВС Израиля перехватили четыре БПЛА, выпущенных с иранской территории.

В результате последней ракетной атаки со стороны Ирана в Израиле серьезно пострадал офис компании Microsoft. Один из снарядов упал на парковку в непосредственной близости от здания компании. Местные органы власти информируют о не менее чем 18 пострадавших, получивших ранения вследствие разлетающихся осколков, передает «Царьград».

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