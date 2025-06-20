Израильские истребители атаковали военные объекты в Тегеране

В результате последней ракетной атаки со стороны Ирана в Израиле серьезно пострадал офис компании Microsoft. Один из снарядов упал на парковку в непосредственной близости от здания компании. Местные органы власти информируют о не менее чем 18 пострадавших, получивших ранения вследствие разлетающихся осколков, передает «Царьград».