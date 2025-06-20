Суд смягчил режим лечения в психбольнице шаману Габышеву

Александр Габышев получил известность в 2019 году, когда отправился в пешее путешествие из Якутска в Москву. Своей целью он провозгласил «изгнание» президента Владимира Путина. В сентябре того же года шаман был задержан на 202-м километре трассы М-53 «Байкал» и доставлен обратно в Якутию. Региональное следственное управление возбудило в отношении него уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ).