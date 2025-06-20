Суд смягчил режим лечения в психбольнице шаману Габышеву

Приморский краевой суд принял решение о переводе шамана Александра Габышева в психиатрический стационар обычного типа, тем самым скорректировав характер проводимой принудительной терапии. В настоящее время он проходит курс лечения в специализированном медицинском учреждении.
«Апелляционный суд принял новое решение — о переводе Александра в психбольницу общего типа», — заявил адвокат Габышева.
Зимой 2024 года Уссурийский райсуд изменил вид терапии, назначенной Габышеву, — с усиленного на общий режим содержания в психиатрическом стационаре. Инициатором ходатайства о переводе выступила администрация лечебного заведения. Прокуратура города Уссурийска оспорила данное решение.
Позднее Приморский краевой суд поддержал представление надзорного органа об отмене решения суда первой инстанции и вернул материалы дела на повторное рассмотрение. В апреле Уссурийский райсуд, вновь изучив вопрос о возможности изменения условий содержания, не выявил оснований для смягчения терапевтического режима.
Александр Габышев получил известность в 2019 году, когда отправился в пешее путешествие из Якутска в Москву. Своей целью он провозгласил «изгнание» президента Владимира Путина. В сентябре того же года шаман был задержан на 202-м километре трассы М-53 «Байкал» и доставлен обратно в Якутию. Региональное следственное управление возбудило в отношении него уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ).
В ходе проведения следственных мероприятий Габышева дважды помещали в психиатрические больницы. После повторной госпитализации в 2021 году было возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в рамках которого он был признан невменяемым. В июле 2021 года Якутский городской суд назначил ему принудительное лечение.
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