Системы ПВО уничтожили 61 украинский дрон за ночь над восемью регионами

Российские системы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник самолетного типа, атаковавший восемь регионов страны. Как сообщили в Минобороны РФ, воздушные цели были ликвидированы в период с 20:00 19 июня до 07:00 20 июня.
Наибольшее количество дронов — 22 единицы — сбито над Орловской областью. Над Курской областью уничтожено 14 БПЛА, над Белгородской — семь, над Воронежской — пять. По три беспилотника перехвачено над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями, один — над Московским регионом.
Напомним, что губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что силы противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали несколько беспилотников над городом.
Ранее сообщалось, что СБУ не исключила главу переговорной группы России Владимира Мединского из базы розыска.