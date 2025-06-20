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Отключения света, разрушения и пострадавшие: последствия урагана в Павлодарской области

В восстановлении повреждений в Павлодарской области задействованы более 300 человек и 103 единицы спецтехники, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 89% 755 мм рт. ст. +21°
Источник: Акимат Павлодарской области

В пресс-службе акимата Павлодарской области сообщили, что в регионе был зафиксирован ветер скоростью до 43 метров в секунду. Общее число пострадавших увеличилось до 16 человек, в том числе трое детей.

Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре, вызвала отключения электроэнергии, зафиксированы случаи травматизма среди населения. В областном центре повреждены кровли 47 объектов, в том числе 6 социальных учреждений. В Аксу и Экибастузе пострадали 23 объекта, в Баянаульском районе — 7 объектов, также зафиксированы повреждения зданий в Майском и Павлодарском районе.

сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области

Отмечается, перебои с электроэнергией произошли в городах и районах. На данный момент проблемы со светом в Аксу и Баянаульском районе.

Все экстренные службы перешли в усиленный режим работы. Ведется восстановление 16 опор линий связи и электропередач.