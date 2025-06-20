Минимум 30 человек пострадали в результате удара по Беэр-Шеве. Видео

По израильскому Беэр-Шеву был нанесен удар, жилым зданиям нанесен серьезный ущерб.
В результате иранского удара по городу Беэр-Шева, расположенному на юге Израиля, пострадали не менее 30 человек. Об этом сообщает израильский 12 канал.
«Прямое попадание в Беэр-Шеву: жилым зданиям нанесен серьезный ущерб», — говорится в сообщении 12 канала. Сообщается о не менее 30 пострадавших в результате попадания иранской ракеты.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИран разнес больницу «Сорока» в Беэр-Шеве, выпустив по Израилю порядка 30 ракет: рассказываем, что происходит.
Кроме этого, были повреждены рядом стоящие автомобили. Начался пожар. На месте падения снаряда сейчас работают оперативные службы. По предварительной информации, объектом нападения стал район CyberSpark, а также офис компании, специализирующейся на предоставлении кибербезопасности для нужд Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Накануне Иран выпустил не менее 30 ракет в сторону Израиля. Одна из них попала в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве. В заявлении больницы было сказано, что несколько частей медицинского центра были повреждены, тогда как в отделении неотложной помощи врачи оказывали помощь нескольким пациентам с травмами. По данным иранского государственного информационного агентства IRNA, «главной целью» ракетной атаки Ирана утром в четверг были «крупный штаб командования и разведки [израильской армии] и лагерь военной разведки ЦАХАЛ в технологическом парке Гав-Ям».