Минимум 30 человек пострадали в результате удара по Беэр-Шеве. Видео

Накануне Иран выпустил не менее 30 ракет в сторону Израиля. Одна из них попала в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве. В заявлении больницы было сказано, что несколько частей медицинского центра были повреждены, тогда как в отделении неотложной помощи врачи оказывали помощь нескольким пациентам с травмами. По данным иранского государственного информационного агентства IRNA, «главной целью» ракетной атаки Ирана утром в четверг были «крупный штаб командования и разведки [израильской армии] и лагерь военной разведки ЦАХАЛ в технологическом парке Гав-Ям».