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Иранская ракета упала недалеко от офиса Microsoft на юге Израиля

Информация о жертвах и раненых в результате удара иранской ракеты на юге Израиля пока не поступала.

Источник: Аргументы и факты

Иранская ракета разорвалась неподалеку от офиса американской компании Microsoft в Беэр-Шеве, расположенном на юге Израиля. Об этом рассказали журналисты газеты Times of Israel.

В статью также добавили снимок с подписью: «Дым виден около офиса Microsoft в городе Беэр-Шева после удара иранской баллистической ракеты».

Уточняется, что взрыв ракеты произошел вблизи жилых зданий, вызвав возгорание нескольких транспортных средств. Кроме того, ущерб был нанесен соседним домам.

Информация о жертвах и раненых пока не поступала. На месте инцидента работают спасатели.

Ранее генерал Владимир Попов назвал «дырявым зонтиком» систему ПВО Израиля.