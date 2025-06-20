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Водитель самосвала погиб от удара током в Аксайском районе

Ростовская область, 20 июня 2025. DON24.RU. Водитель самосвала погиб от удара током при разгрузке щебня в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщили в МБУ АР «УПЧС». Инцидент произошел 19 июня в районе станицы Старочеркасской.

«Водитель самосвала задел платформой автомобиля высоковольтные провода, в результате чего водитель (личность уточняется) получил удар током, несовместимый с жизнью, и скончался до прибытия скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.