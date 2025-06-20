Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые выбросы мазута произошли на побережье Анапы

Незначительные выбросы мазута обнаружены на анапском побережье после декабрьского инцидента с судами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

Незначительные выбросы мазута обнаружены на анапском побережье после декабрьского инцидента с судами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

Об этом информирует оперативный штаб Краснодарского края. Сообщается, что загрязнения зафиксированы в прибрежной зоне посёлка Джемете.

В пресс-службе региональной администрации подчеркнули, что серьёзных разливов нефтепродуктов на побережье не регистрировали свыше трёх месяцев.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на Петербургском международном экономическом форуме констатировала, что обстановка на анапских пляжах сохраняет напряжённость. Она добавила, что вопросы утилизации песка, собранного при ликвидации последствий аварии, обсуждаются еженедельно.

Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что в судах, лежащих на дне Керченского пролива, находится свыше 3900 тонн мазута марки М-100.

Читайте также: Девушки в белых мокрых майках на голое тело пригласили туристов ехать в Анапу.

Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография министра транспорта РФ, успешного управленца и экс-губернатора
Один из видных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Устроенная Старовойтом дорожная реформа в Курске и многолетний опыт руководства Росавтодором могут помочь политику в работе со «второй российской бедой»: собрали главное из его биографии.
Читать дальше