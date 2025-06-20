Новые выбросы мазута произошли на побережье Анапы

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Роман Старовойт: биография министра транспорта РФ, успешного управленца и экс-губернатора

Один из видных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Устроенная Старовойтом дорожная реформа в Курске и многолетний опыт руководства Росавтодором могут помочь политику в работе со «второй российской бедой»: собрали главное из его биографии.