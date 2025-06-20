Новые выбросы мазута произошли на побережье Анапы

Незначительные выбросы мазута обнаружены на анапском побережье после декабрьского инцидента с судами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».
Об этом информирует оперативный штаб Краснодарского края. Сообщается, что загрязнения зафиксированы в прибрежной зоне посёлка Джемете.
В пресс-службе региональной администрации подчеркнули, что серьёзных разливов нефтепродуктов на побережье не регистрировали свыше трёх месяцев.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на Петербургском международном экономическом форуме констатировала, что обстановка на анапских пляжах сохраняет напряжённость. Она добавила, что вопросы утилизации песка, собранного при ликвидации последствий аварии, обсуждаются еженедельно.
Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что в судах, лежащих на дне Керченского пролива, находится свыше 3900 тонн мазута марки М-100.
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